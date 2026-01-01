Кто приедет убирать

Убирать вашу квартиру приедут профессионально обученные клинеры - русские девушки, в возрасте от 24 до 40 лет.

Перед приемом на работу все клинеры проходят аттестацию в нашем обучающем центре, а также проверку в службе безопасности и только после этого становятся частью команды компании "Братья Чистовы".

Все клинеры работают исключительно в форме с логотипом компании "Братья Чистовы".

Уборка производится с помощью профессиональных технических и химический средств, которые наши клинеры привозят с собой:

Швабра

Тряпки из микрофибры

Тряпки для мытья окон

Губки

Щетки

Сгон для мытья окон

Мусорные пакеты

Экологичные средства для уборки немецкой марки Kiehl:

Жироудалитель

Средство для дезинфекции

Универсальное средство

Средство для мытья окон

Мы привезем с собой компактный профессиональный пылесос фирмы Soteco, а также утюг, ведро, парогенератор, аппарат для химчистки и многое другое ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ.