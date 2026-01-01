Убирать вашу квартиру приедут профессионально обученные клинеры - русские девушки, в возрасте от 24 до 40 лет.
Перед приемом на работу все клинеры проходят аттестацию в нашем обучающем центре, а также проверку в службе безопасности и только после этого становятся частью команды компании "Братья Чистовы".
Все клинеры работают исключительно в форме с логотипом компании "Братья Чистовы".
Уборка производится с помощью профессиональных технических и химический средств, которые наши клинеры привозят с собой:
- Швабра
- Тряпки из микрофибры
- Тряпки для мытья окон
- Губки
- Щетки
- Сгон для мытья окон
- Мусорные пакеты
Экологичные средства для уборки немецкой марки Kiehl:
- Жироудалитель
- Средство для дезинфекции
- Универсальное средство
- Средство для мытья окон
Мы привезем с собой компактный профессиональный пылесос фирмы Soteco, а также утюг, ведро, парогенератор, аппарат для химчистки и многое другое ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ.