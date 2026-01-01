Что входит в уборку
Регу­лярная
Гене­ральная
После ремонта
Заправляем кровать
Собираем мусор и меняем мешки
Меняем мусорные мешки в корзинах
Раскладываем аккуратно вещи
Протираем пыль на всех доступных и свободных поверхностях
Протираем от пыли торшеры и настенные бра
Протираем от пыли подоконники
Моем дверные ручки
Моем зеркала и зеркальные поверхности
Пылесосим пол
Моем пол и плинтуса
Моем шкафы и тумбы внутри при условии, что они пустые
Моем шкафы сверху
Протираем от пыли все крупные предметы
Моем радиаторы отопления
Отодвигаем легкую мебель при мытье пола
Снимаем защитную пленку и чехлы с мебели
Снимаем скотч
Избавляем от строительной пыли потолок, стены и пол
Избавляем мебель от строительной пыли
Оттираем следы и капли краски, штукатурки, затирки, клея (не более 2 см диаметром)
Собираем мусор
Меняем пакеты в мусорных корзинах
Моем грязную посуду в раковине
Моем плиту
Протираем пыль на всех доступных и свободных поверхностях
Протираем от пыли столешницы
Протираем от пыли столешницы
Моем стол и стулья
Моем раковину и кран
Протираем от пыли настенные бра
Протираем от пыли подоконники
Моем дверные ручки
Моем зеркала и зеркальные поверхности
Пылесосим пол
Моем пол и плинтуса
Моем двери
Моем мусорное ведро
Моем все шкафы и ящики внутри при условии, что они пустые
Моем шкафы сверху
Моем весь кухонный гарнитур
Отмываем жировые отложения
Протираем от пыли все крупные предметы
Моем радиаторы отопления
Моем розетки/выключатели
Отодвигаем легкую мебель при мытье пола
Снимаем защитную пленку и чехлы с мебели
Снимаем скотч
Избавляем от строительной пыли потолок, стены и пол
Избавляем мебель от строительной пыли
Оттираем следы и капли краски, штукатурки, затирки, клея (не более 2 см диаметром)
Собираем весь мусор
Меняем пакеты в мусорных корзинах
Раскладываем/ развешиваем вещи аккуратно
Протираем пыль на всех доступных и свободных поверхностях
Протираем от пыли батарею (полотенцесушитель)
Протираем от пыли держатели полотенец и туалетной бумаги
Протираем от пыли настенные бра
Моем и дезинфицируем унитаз
Натираем до блеска сантехнику
Моем и дезинфицируем раковину
Моем и дезинфицируем ванную/душевую кабину
Моем краны и душевые лейки
Моем мыльницу и стаканы под щетки
Моем дверные ручки и замок
Моем зеркала и зеркальные поверхности
Пылесосим пол
Моем пол и плинтуса
Моем розетки/ выключатели
Моем шкафы внутри при условии, что они пустые
Моем шкафы сверху
Моем настенный кафель
Протираем от пыли все мелкие и крупные предметы
Снимаем защитную пленку и чехлы с мебели
Снимаем скотч
Избавляем от строительной пыли потолок, стены и пол
Избавляем мебель от строительной пыли
Оттираем следы и капли краски, штукатурки, затирки, клея (не более 2 см диаметром)
Собираем весь мусор
Меняем пакеты в мусорных корзинах
Раскладываем/ развешиваем вещи аккуратно
Протираем пыль на всех доступных и свободных поверхностях
Протираем от пыли настенные бра
Моем дверные ручки
Моем зеркала и зеркальные поверхности
Пылесосим коврик и пол
Моем пол и плинтуса
Аккуратно расставляем обувь
Моем все шкафы и ящики при условии, что они пустые
Моем двери
Моем розетки/ выключатели
Протираем от пыли все мелкие и крупные предметы
Снимаем защитную пленку и чехлы с мебели
Снимаем скотч
Избавляем от строительной пыли потолок, стены и пол
Избавляем мебель от строительной пыли
Оттираем следы и капли краски, штукатурки, затирки, клея (не более 2 см диаметром)
Кто приедет убирать

Убирать вашу квартиру приедут профессионально обученные клинеры - русские девушки, в возрасте от 24 до 40 лет.

Перед приемом на работу все клинеры проходят аттестацию в нашем обучающем центре, а также проверку в службе безопасности и только после этого становятся частью команды компании "Братья Чистовы".

Все клинеры работают исключительно в форме с логотипом компании "Братья Чистовы".

Уборка производится с помощью профессиональных технических и химический средств, которые наши клинеры привозят с собой:

  • Швабра
  • Тряпки из микрофибры
  • Тряпки для мытья окон
  • Губки
  • Щетки
  • Сгон для мытья окон
  • Мусорные пакеты

Экологичные средства для уборки немецкой марки Kiehl:

  • Жироудалитель
  • Средство для дезинфекции
  • Универсальное средство
  • Средство для мытья окон

Мы привезем с собой компактный профессиональный пылесос фирмы Soteco, а также утюг, ведро, парогенератор, аппарат для химчистки и многое другое ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ.

Основные услуги Дополнительные
Москва
