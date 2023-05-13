Что входит в уборку
Регу­лярная
Гене­ральная
После ремонта
Заправляем кровать
Собираем мусор и меняем мешки
Меняем мусорные мешки в корзинах
Раскладываем аккуратно вещи
Протираем пыль на всех доступных и свободных поверхностях
Протираем от пыли торшеры и настенные бра
Протираем от пыли подоконники
Моем дверные ручки
Моем зеркала и зеркальные поверхности
Пылесосим пол
Моем пол и плинтуса
Моем шкафы и тумбы внутри при условии, что они пустые
Моем шкафы сверху
Протираем от пыли все крупные предметы
Моем радиаторы отопления
Отодвигаем легкую мебель при мытье пола
Снимаем защитную пленку и чехлы с мебели
Снимаем скотч
Избавляем от строительной пыли потолок, стены и пол
Избавляем мебель от строительной пыли
Оттираем следы и капли краски, штукатурки, затирки, клея (не более 2 см диаметром)
Собираем мусор
Меняем пакеты в мусорных корзинах
Моем грязную посуду в раковине
Моем плиту
Протираем пыль на всех доступных и свободных поверхностях
Протираем от пыли столешницы
Моем стол и стулья
Моем раковину и кран
Протираем от пыли настенные бра
Протираем от пыли подоконники
Моем двери и дверные ручки
Моем зеркала и зеркальные поверхности
Пылесосим пол
Моем пол и плинтуса
Моем мусорное ведро
Моем все шкафы и ящики внутри при условии, что они пустые
Моем шкафы сверху
Моем весь кухонный гарнитур
Отмываем жировые отложения
Протираем от пыли все крупные предметы
Моем радиаторы отопления
Моем розетки/выключатели
Отодвигаем легкую мебель при мытье пола
Снимаем защитную пленку и чехлы с мебели
Снимаем скотч
Избавляем от строительной пыли потолок, стены и пол
Избавляем мебель от строительной пыли
Оттираем следы и капли краски, штукатурки, затирки, клея (не более 2 см диаметром)
Собираем весь мусор
Меняем пакеты в мусорных корзинах
Раскладываем/ развешиваем вещи аккуратно
Протираем пыль на всех доступных и свободных поверхностях
Протираем от пыли батарею (полотенцесушитель)
Протираем от пыли держатели полотенец и туалетной бумаги
Протираем от пыли настенные бра
Моем и дезинфицируем унитаз
Натираем до блеска сантехнику
Моем и дезинфицируем раковину
Моем и дезинфицируем ванную/душевую кабину
Моем краны и душевые лейки
Моем мыльницу и стаканы под щетки
Моем дверные ручки и замок
Моем зеркала и зеркальные поверхности
Пылесосим пол
Моем пол и плинтуса
Моем розетки/ выключатели
Моем шкафы внутри при условии, что они пустые
Моем шкафы сверху
Моем настенный кафель
Протираем от пыли все мелкие и крупные предметы
Снимаем защитную пленку и чехлы с мебели
Снимаем скотч
Избавляем от строительной пыли потолок, стены и пол
Избавляем мебель от строительной пыли
Оттираем следы и капли краски, штукатурки, затирки, клея (не более 2 см диаметром)
Собираем весь мусор
Меняем пакеты в мусорных корзинах
Раскладываем/ развешиваем вещи аккуратно
Протираем пыль на всех доступных и свободных поверхностях
Протираем от пыли настенные бра
Моем дверные ручки
Моем зеркала и зеркальные поверхности
Пылесосим коврик и пол
Моем пол и плинтуса
Аккуратно расставляем обувь
Моем все шкафы и ящики при условии, что они пустые
Моем двери
Моем розетки/ выключатели
Протираем от пыли все мелкие и крупные предметы
Снимаем защитную пленку и чехлы с мебели
Снимаем скотч
Избавляем от строительной пыли потолок, стены и пол
Избавляем мебель от строительной пыли
Оттираем следы и капли краски, штукатурки, затирки, клея (не более 2 см диаметром)
Выберите свой город
Москва Санкт-Петербург Архангельск Астрахань Балашиха/Реутов/Люберцы Благовещенск Брянск Великий Новгород Владивосток Владимир Волгоград Вологда Воронеж Дзержинск Домодедово/Видное Екатеринбург Зеленоград Иркутск Казань Калининград Калуга Киров Краснодар Красноярск Липецк Магадан Магнитогорск Набережные Челны Нижневартовск Нижний Новгород Новая Москва Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Одинцово/Красногорк Омск Пенза Пермь Подольск Пушкино/Мытищи/Королёв/Ивантеевка Пятигорск Ростов-на-Дону/Батайск Рязань Самара Саратов/Энгельс Сергиев Посад Серпухов Симферополь Сочи/Адлер Тамбов Тверь Тольятти Тула Тюмень Улан-Удэ Ульяновск Уфа Ханты-Мансийск Химки/Долгопрудный Челябинск Череповец Чита Электросталь/Ногинск/Павловский Посад Якутск Ярославль
Откройте Бюро чистоты Братьев Чистовых в своем городе по нашей франшизе
Кто приедет убирать

Убирать вашу квартиру приедут профессионально обученные клинеры - русские девушки, в возрасте от 24 до 40 лет.

Перед приемом на работу все клинеры проходят аттестацию в нашем обучающем центре, а также проверку в службе безопасности и только после этого становятся частью команды компании "Братья Чистовы".

Все клинеры работают исключительно в форме с логотипом компании "Братья Чистовы".

Уборка производится с помощью профессиональных технических и химический средств, которые наши клинеры привозят с собой:

  • Швабра
  • Тряпки из микрофибры
  • Тряпки для мытья окон
  • Губки
  • Щетки
  • Сгон для мытья окон
  • Мусорные пакеты

Экологичные средства для уборки немецкой марки Kiehl:

  • Жироудалитель
  • Средство для дезинфекции
  • Универсальное средство
  • Средство для мытья окон

Мы привезем с собой компактный профессиональный пылесос фирмы Soteco, а также утюг, ведро, парогенератор, аппарат для химчистки и многое другое ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ.

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Основные услуги Дополнительные
Москва
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+7 (495) 229-30-89
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Свяжитесь с нами
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Клининговый сервис
в Москве

Наш клинер приезжает в назначенное время со всем необходимым и сразу приступает к делу. Вам остаётся только оценить результат.
Профессиональная уборка

Мы — эксперты в чистоте вашего дома и в профессиональной уборке

Делаем чисто с 2014 года. Работаем в 46 городах и 4 странах + Читать о компании

Продумано до мелочей

→ Рассчитать стоимость
Оплата — после уборки
Гарантируем качество уборки
Выполним особые поручения
Работаем с проверенными клинерами
Выезжаем за МКАД
Выполним уборку день-в-день

Что входит в уборку

Регулярная Генеральная После ремонта
Включено в стоимость Дополнительно
Заправляем кровать
Заправляем кровать
Моем зеркала
и зеркальные поверхности
Моем зеркала <br> и зеркальные поверхности
Моем посуду
Моем посуду
Аккуратно
раскладываем вещи
Аккуратно <br>раскладываем вещи
Моем пол
и плинтуса
Моем пол <br> и плинтуса
Протираем от пыли
торшеры и настенные бра
Протираем от пыли <br> торшеры и настенные бра
Заехать за ключами
500 ₽
Заехать за ключами
Помыть холодильник внутри
500 ₽
Помыть холодильник внутри
Помыть окна
350 ₽
Помыть окна
Помыть люстру
500 ₽
Помыть люстру
Погладить вещи
450 ₽
Погладить вещи
Поменять постельное белье
250 ₽
Поменять постельное белье
Моем шкафы
сверхy
Моем шкафы <br> сверхy
Моем весь кухонный
гарнитур
Моем весь кухонный <br> гарнитур
Протираем от пыли все
крупные предметы
Протираем от пыли все <br> крупные предметы
Сдвигаем легкую
мебель при мытье
Сдвигаем легкую <br>мебель при мытье
Моем настенный
кафель
Моем настенный <br> кафель
Моем двери
Моем двери
Заехать за ключами
500 ₽
Заехать за ключами
Помыть холодильник внутри
500 ₽
Помыть холодильник внутри
Помыть окна
350 ₽
Помыть окна
Помыть люстру
500 ₽
Помыть люстру
Погладить вещи
450 ₽
Погладить вещи
Поменять постельное белье
250 ₽
Поменять постельное белье
Снимаем скотч
Снимаем скотч
Избавляем от строительной
пыли потолок, стены и пол
Избавляем от строительной <br> пыли потолок, стены и пол
Очищаем мебель от
строительной пыли
Очищаем мебель от <br> строительной пыли
Убираем следы краски
Убираем следы краски
Убираем следы штукатурки, затирки и клея
Убираем следы штукатурки, затирки и клея
Погладить вещи
500 ₽
Погладить вещи
Погладить вещи
500 ₽
Погладить вещи
Погладить вещи
500 ₽
Погладить вещи
Погладить вещи
500 ₽
Погладить вещи
Погладить вещи
450 ₽
Погладить вещи
Погладить вещи
250 ₽
Погладить вещи
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Мы тщательно отбираем и обучаем каждого клинера

Лиана
4.9
Пунктуальная, активная, всегда сконцентрирована на работе. Очень сообразительна.
47 уборок
Лиана
Ирина
4.7
Скромная, ответственно относится к любому заданию, любит домашних животных.
130 уборок
Ирина
Вероника
4.9
Трудолибавая, в уборке уделяет особое предпочтение глажке.
62 уборок
Вероника
Дарья
4.8
Позитивная, жизнерадостная и очень трудолюбивая.
93 уборок
Дарья
Зульфия
5.0
Активная, лучший специалист в области химчистки.
104 уборок
Зульфия
Галина П.
4.8
Ответственная, знающая толк в своем деле.
117 уборок
Галина П.
Марина В
5.0
Фанат чистоты, аккуратная, веселая, уборка для неё одно удовольствие.
23 уборок
Марина В
Екатерина В.
4.7
Скромная, но выполняющая все ваши пожелания.
80 уборок
Екатерина В.
Зина С.
4.9
Чистолюбивая, коммуникабельная, особенно умеет ладить с людьми.
240 уборок
Зина С.

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Средняя оценка за уборку – 4,8

star star star star star
Спасибо, что наконец-то прислали Жанну. Я очень довольна качеством
Убиралась Жанна Х.
star star star star star
Девушки работу выполнили оч качественно и быстро! Я очень доволен!
Убиралась Юлия Т., Нигора А.
star star star star star
Все отлично, работа девушек очень понравилась. Девушки очень милые, внимательные. Дома теперь чисто, спасибо!
Убиралась Екатерина Л., Диля А.
star star star star star
Очень приятная девушка, быстро и качественно навела чистоту. Спасибо!
Убиралась Александра К.
star star star star star
Прекрасно выполненная работа!
Квартира после ремонта с сильнозагрязненными окнами, но после уборки в идеальном состоянии!
Убиралась Динара А., Сабыржан Т.
star star star star star
Не знаю, чем и как клинер убирала пыль, но это потрясающе. Поверхности аж блестят, ни одной волосинки, пылинки.
Уборка произведена быстро и качественно. Спасибо!
Убиралась Гавхарой С.
star star star star star
Анна качественно помыла окна, произвела очень приятное впечатление. Рекомендую!
Убиралась Анна П.
star star star star star
все отлично! вежливо и чисто. спасибо
Убиралась Сафаргуль Х.
star star star star star
Большое спасибо за уборку. Было 2 клинера, убрали идеально квартиру после ремонта. Динара очень приятная девушка.
Убиралась Динара А.
star star star star star
Сара просто молодчина, быстро, аккуратно и очень тщательно сделала генеральную уборку двухкомнатной квартиры. Профессионал!
Убиралась Сара Г.
star star star star star
очень приятная девушка! убирается быстро и хорошо. мы остались очень довольны, большое спасибо 💐
Убиралась Сара Г.
star star star star star
Спасибо большое за качественно проаеденную уборку! Окна сияют!Сотрудники кампании сделали все качественно и толково.
Убиралась Жанна Х., Жанна Д.
star star star star star
Уборка выполнена на отлично! Спасибо!
Убиралась Нигора А., Бахрамчон Р.
star star star star star
Работу менеджера оценил на 4 , потому что забыли бонусы списать, хотя я напоминал вчера. Уборка на 5+
Убиралась Гавхарой С.
star star star star star
Эффективно и добросовестно
Убиралась Нигора А., Бахрамчон Р., Диля А.
star star star star star
Большое спасибо! Все очень хорошо.
Убиралась Гавхарой С.
star star star star star
Квартира сияет после уборки, спасибо большое Юлии Т. за качественную уборку, можно смело заезжать❤️
Убиралась Юлия Т.
star star star star star
Девочки отлично справилась - быстро и слаженно провели генеральную уборку в стесненных условиях малогабаритной квартиры)))
Убиралась Юлия Т., Светлана Ч., Елена Д.
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Уборка идеальная. Квартира съемная и чертовски старая, мы вообще ничего особенного не ожидали от уборки, но клинер превзошла все ожидания. Это прекрасно просто.
Убиралась Дина Н.
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Ребята молодцы, отмыли квартиру после квартиросъемщиков, на пять баллов
Убиралась Динара А., Сабыржан Т.